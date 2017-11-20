Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara il ve ilçelerinde görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinde şu ana kadar 51 FETÖ şüphelisi eski öğretmen gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ediyor.