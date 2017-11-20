Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara il ve ilçelerinde görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinde şu ana kadar 51 FETÖ şüphelisi eski öğretmen gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ediyor.
Ankara'da FETÖ şüphelisi 107 öğretmene gözaltı kararı
20.11.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile görevden ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı karar verildiğini, şu ana kadar 51 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Etiketler : Ankara,FETÖ,öğretmen hakkında gözaltı,
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