Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 34 rütbeli askerden 10'u daha yakalandı.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Karar doğrultusunda Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Batman, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Konya, Nevşehir, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Van ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 zanlı daha gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Soruşturmada muvazzaf bir teğmen, 28 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 3 astsubaydan hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 18'i yakalanarak sorgu ve işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.