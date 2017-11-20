Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilere açıklama yapan Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, "Çalışmalar değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde yeni KHK'lar çıkacaktır. 2 ayrı KHK'yı yayınlayacağız" dedi.

Bekir Bozdağ'ın açıklamasından satır başları:

NATO TATBİKATINDAKİ SKANDAL

Bu NATO tarihinin en büyük skandallarından bir tanesidir. Açık bir had bilmezliktir, kabul edilemez bir durumdur. Türkiye gerekli onurlu duruşunu ortaya koymuştur ve askerlerini derhal tatbikattan geri çekmiştir. Bu saldırı sadece ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye dönük bir saldırı, saygısızlık değildir. 80 milyon Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönük açık bir saygısızlıktır. Haklarında idari tahkikat başlatmalarını, özür dilemelerini olumlu karşılıyoruz ama bu olayı şahıslarla kaim görmediğimizi ifade etmek isteriz. Bu sadece şahıslarla izah edilebilir bir durum gibi gözükmemektedir.

"ÜST KOMUTANLARLA İLGİLİ İŞLEM YAPILMALI"

Bir özensizlik sonucu yapılmış bir iş gibi görülmektedir. Sadece 2 kişi ile alakalı işlem yapılması bu olayın tamamen enine boyuna araştırıldığı, aydınlatıldığı anlamına gelmez. Üst amirler, komutanlar kimse onlarla ilgili de işlem yapılmasını, sorumlulukları olup olmadığının tespit edilmesini istiyoruz. Üstünün örtülmemesi gerektiğini de açıkça ifade ediyoruz.

"BU SEVGİ VE SAYGININ SAHİBİ AZİZ TÜRK MİLLETİDİR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet adamlığı, dünya çapında saygın liderler olduğu nettir. Böyle kendini bilmez zavallıların yaptığı bu tür manevralarla azaltacaklarını sanıyorlarsa boşuna heveslenmesinler. Bu sevgi ve saygının sahibi aziz Türk milletidir, bundan sonrada böyle devam edecektir.

YÜKSEK FAİZ VE ENFLASYON

AK Parti hükümetleri yüksek faiz ve enflasyonda başarılı olmuş hükümetlerdir. Faizlerin aşağı çekilmesi hususunun kendi içinde kuralları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki şikayeti yeni değil. Burada faizle ilgili hususta rutinind ışında Merkez Bankası ve diğer çalışma yapanların bildikleri çerçevesinde gitmeleri olumlu sonuçlar doğurmuyor. Faizlerin aşağı çekilmesi yatırımcı için de önemli. Bu konu bugün Bakanlar Kurulu'nda görüşülmedi.

YENİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Çalışmalar değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde yeni KHK'lar çıkacaktır. 2 ayrı KHK'yı yayınlayacağız.

RIZA SARRAF DAVASI

Türkiye'ye açık bir kumpastır. Bu dosyadaki delillerin hiçbirisi hukuki değildir. Zehirli ağacın meyveside zehirlidir. Olmayan belgeler üzerinden ellerinde varmış gibi yargılama yapıyorlar. Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin tamamı uluslararası hukuka uygundur. İki ülke ilişkilerinde hukuka aykırı herhangi bir işlem yoktur. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapılan iş ve işlemlerde hukuka aykırılık söz konusu değildir. Türkiye'nin İran ile Rusya ile ve başka ülkelerle olan ekonomik ilişkilerine zarar vermenin hedeflendiği açıktır. Davanın sanıkları üzerinde yargılamayı yapanlar baskı uygulamaktalar. Onlar rehin durumda adeta. Şu ifadeyi kabul ederseniz, şu kadar ceza ile kurtulursunuz. Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'nin aleyhinde karar çıkmasına yardımcı olacak iftiralarda bulunmaya zorluyorlar. Dün bu konuda bazı sorular yönelttim. Bu davada kullanılan sözde deliller nasıl ve nereden elde edildi. Bunların aslı mı var kopyası mı var? FBI ajanı neye göre teyit etti? Doğru olan bir veri mi var? FBI ajanının yaptığı teyidin bir değeri yok. FBI ajanı dosyada olan verilerle ilgili verilerin doğruluğuna nasıl hükmetti? Bu dava Türkiye'ye çok net kumpas davasıdır.

RAKKA'DAN ÇIKARILAN DEAŞ MİLİTANLARI

Rakka'ya operasyon ABD tarafından PYD, YPG terör örgütleri kullanılarak gerçekleştirildi. Biz bir terör örgütü ile mücadele için diğer bir terör örgütü ile mücadelenin doğru olmadığını hep söyledik. Burada çatışma oldu da mı duymadık? Haber verdiler de biz mi duymadık? Bir baktık bir televizyon kanalının haberi üzerine PYD, YPG teröristleri güvenli koridor oluşturmuşlar, DEAŞ teröristleri silahları ile beraber güvenlik koridorundan geçiyorlar, o anlaşma gereği güvenli olan bölge neresi ise oraya doğru gidiyorlar. Bu anlaşmanın, işbirliğinin ABD'den habersiz olduğunu kabul etmemizi kimse beklemesin. ABD'nin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir iş yapamazlar. DEAŞ terör örgütünün hedeflerinden biri de Türkiye'dir. Terör örgütü PYD ve YPG'nin nasıl bir iş birliği içinde diğer bir terör örgütü ile nasıl birlikte olduğunu gösteren ibret verici bir hadisedir.