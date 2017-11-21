Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımlarıyla Soçi'de Suriye konulu Üçlü Zirve gerçekleştirilecek. Zirvede, Astana toplantıları sonucunda Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve tesis edilen gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler, Suriye’deki terör unsurlarıyla mücadele hususları değerlendirilecek. İnsani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar ele alınacak.