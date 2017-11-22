Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile irtibatlı olan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Malatya, Eskişehir, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Muğla, Manisa, Adıyaman ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.