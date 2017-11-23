Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Dalyan Yolu üzerinde meydana geldi. Dalyan'dan Ortaca yönüne giden Ali Ç. yönetimindeki 09 HN 643 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 20 BF 374 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ali Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Durmuş Ç.'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ali Ç. ilk müdahalesi sonrasında Fethiye Devlet Hastanesi'ne, Durmuş Ç. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.