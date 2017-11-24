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Ankara'da FETÖ operasyonu! 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı
24.11.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 667 sayılı KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında 24/11/2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir.
Etiketler : Ankara,FETÖ,öğretmen,KHK,
522315 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522315.aspx
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