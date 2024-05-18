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Mardin'den acı haber! Günlerdir kayıp olan korucu şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye, Şehit Haberleri, Nusaybin, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 16 Mayıs’tan bu yana kayıp olarak aranan Güvenlik Korucusu Engin Aslan (35), şehit oldu. Silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan şehidin naaşı kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Van'da 1 güvenlik korucusunun şehit olmasının ardından Mardin'den de acı haber geldi. Nusaybin'de günlerdir kayıp olan bir güvenlik korucusu şehit oldu.

GÜNLERDİR KAYIPTI, 5 KURŞUNLA VURULMUŞ

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kayıp ilanı verilen güvenlik korucusu Engin Aslan, Çağlar Mahallesi'nde bir evde başından ve karnından 5 kurşunla vurulmuş halde bulundu.

Mardin'den acı haber! Günlerdir kayıp olan korucu şehit oldu - 1. Resim

Aslan'ı vurulmuş halde bulan çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Mardin'den acı haber! Günlerdir kayıp olan korucu şehit oldu - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine giden sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan’ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu korucu Çetin Şeylan şehit olmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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