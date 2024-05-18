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Şehit Onbaşı Recep Kabala, son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şehit, Pençe-Kaplan Operasyonu, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu şehit olan 26 yaşındaki Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu 26 yaşındaki Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit oldu. Şehidin acı haberi, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine ateş gibi düştü.

Şehit Onbaşı Recep Kabala, son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hınıs ilçesinin Bellitaş Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü, burada dua edilip helallik alındı. Bayraklarla donatılan köy meydanında düzenlenen askeri törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

Şehit Onbaşı Recep Kabala, son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

ŞEHİDİN NAAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

İkindi vakti İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlardan taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu. Bekar olan şehit Kabala'nın naaşı, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.Şehit Onbaşı Recep Kabala, son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit Onbaşı Recep Kabala, son yolculuğuna uğurlandı - 4. Resim

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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