Muharrem İnce partiyi mi kapatıyor? Memleket Partisi, "genel merkez" iddialarına açıklık getirdi

Stalin'in insanlık dışı Kırım Tatar Sürgünü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklarını her hal ve şart altında savunacağız

Stalin'in insanlık dışı Kırım Tatar Sürgünü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklarını her hal ve şart altında savunacağız

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak kurduğu Memleket Partisi'nin genel merkez binasının kapısına kilit vurduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Genel merkezin kapatılmasının ardından "Muharrem İnce, partiyi mi kapatıyor?" soruları vatandaşlarda merak konusu oldu. Parti'den ise söz konusu iddialara cevap geldi.

Kuruluşunun ardından 3 sene geçen Memleket Partisi'nde, gün içerisinde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Parti'nin Ankara Çankaya'da bulunan genel merkez binası boşaltıldı.

MUHARREM İNCE PARTİYİ Mİ KAPATIYOR?

Bunun üzerine Muharrem İnce'nin 2021 senesinde CHP'den ayrılarak kurduğu Memleket Partisi "kapanıyor mu?" sorusu akıllara geldi. Memleket Partisi ise, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunarak, iddialara cevap verdi.

MEMLEKET PARTİSİ AÇIKLADI

Memleket Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Genel Merkezimiz; Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No:4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde Arp Kule İş Merkezi No:3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşınmıştır. Genel Merkezimizin kapanması söz konusu değildir. Memleket Partisi Seçim otobüsümüz ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımımız giydirilip faaliyete geçecektir" ifadeleri yer aldı.