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Stalin'in insanlık dışı Kırım Tatar Sürgünü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklarını her hal ve şart altında savunacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Stalin&#039;in insanlık dışı Kırım Tatar Sürgünü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklarını her hal ve şart altında savunacağız
Sürgün, Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne özel açıklamada bulundu. Erdoğan, "Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz" sözlerini sarf etti. Öte yandan Kırım Tatarlarının 1944'te Stalin'in insanlık dışı sürgünüyle öz yurtlarından edilmesi ise asla unutulmadı. İşe yaşananlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümünü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Her daim Türkiye olarak Kırım Tatarlarının yanında olacaklarını vurgulayan Erdoğan, sürgünde hayatını kaybedenler için rahmet ve başsağlığı diledi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"HAKLARINI HER HAL VE ŞARTTA SAVUNACAĞIZ"

Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü... Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hâlâ acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz.

KIRIM TATAR SÜRGÜNÜ

Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, çıkardığı gizli kararnameyle Kırım Tatarlarının Orta Asya'da farklı bölgelere sürgün edilmesine karar verdi. Stalin'in kararı 18 Mayıs 1944'te gece yarısı yürürlüğe konuldu. Kararın ardından 15 dakika içerisinde yataklarından kaldırılarak hayvanların taşındığı vagonlara doldurulan çoğunluğu yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan 250 bin civarındaki Kırım Tatarı, 3 günde aç susuz Orta Asya'ya sürgün edildi.

İNSANLIK DIŞI ZULÜM

İnsani olmayan koşullardaki vagonlarda sürgün edilenlerin yarısı daha sürüldükleri bölgelere ulaşamadan hayatını kaybetti. Stalin sonrası Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye edilen Kırım, 2014’te yarımadayı yasa dışı ilhak eden Rusya’nın kontrolüne geçti.

ÖZ YURTLARINDAN EDİLDİLER

Kırım Tatar Türk halkının bugünkü lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım davasının pek çok önde gelen isimleri bugün öz yurtlarından sürgün edilmiş durumda. 1944 sürgününün acısını 79 yıldır hafızalarında tutan Kırım Tatarları, bugün hala öz yurtlarına dönmek ve topraklarını almak için mücadele vermeye devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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