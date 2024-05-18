Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye destek açıklaması: Cesaretle bu işin üzerine gidelim

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye destek açıklaması: Cesaretle bu işin üzerine gidelim

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir sivil daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin sorgusu sürüyor.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava, Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesince devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs’ta başkentteki organize suç örgütüne soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

GÖZALTILAR ARTMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütüyle ilişkili olduğu iddiasıyla açığa alınan bu üç kamu görevlisi hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Ardından da görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri gözaltına alınmıştı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında daha sonra da gizli tanık Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alınmıştı.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Bugünse Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir sivil daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin sorgusu sürüyor.