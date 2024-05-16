Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye destek açıklaması: Cesaretle bu işin üzerine gidelim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi üzerine gelen eleştirilere "Bundan önce görüşmedik sonuçları ortada" cevabını verdi. Özel, ülke gündeminin konuştuğu davalara ilişkin ise "Erdoğan'a da Bahçeli'ye de en net desteği vermeye hazırım. Hep beraber cesaretle bu işin üzerine gidelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, ülke gündeminin bir numaralı konuları olan Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davaları hakkında konuşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması yaptı.

Özel açıklamasında şunları kaydetti:

"ERDOĞAN'A DA BAHÇELİ'YE DE DESTEK VERİRİM"

Eğer Erdoğan gelip ‘Böyle bir işin içine girdik, sorumlusu kimse ortaya çıksın, siyasi destek verin’ derse hazırım. Bahçeli derse ki böyle bir işin içindeyiz hep beraber sıyrılmamız lazım’ kendisine de en net desteği vermeye razıyım. Ali Yerlikaya da gelip bir sunum yaparsa haklıyı haksızı ayırmaya katkı sağlayacak bir kamuoyu desteği isterse orada da destek veririm.

İlgili Haberler Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Bir kişi serbest bırakıldı

Gelsinler Meclis’te bir komisyon kuralım onların belki kendi pozisyonları gereği yapamadıklarını hep birlikte yapalım ama adına temiz eller mi denir, arınma mı denir, normalleşmek için hukuka dönüş mü denir, hakikaten herkes birbirine operasyon çekiyor. Vallahi bir hukuka dönüş operasyonunun meclis eliyle yapılması lazım. Başka türlü olmayacak bu. Türkiye’yi gerçekten insanların savcısına soruşturmasına güvendiği bir hukuk devletine bu ülkeyi kavuşturalım diyorlarsa benden kayıtsız şartsız destek. Eğer kendi partilerindeki güçleri sıkışmışlıkları bir noktadan sonra onları çaresiz bırakıyor, atacakları adım onları siyaseten zora sokacaksa, gelsinler bu işlerden biz kurtulmak istiyoruz desinler hep beraber cesaretle bu işin üzerine gidelim.

İlgili Haberler Sinan Ateş suikastının görüntüleri ortaya çıktı! Yeni soru işaretleri oluştu

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME ELEŞTİRİLERİNE: GÖRÜŞMEDİK SONUÇLAR ORTADA

Erdoğan’la görüşmeden endişelenen ya da nasıl görüşürsün diyenleri anlıyorum ama bundan önce görüşmedik sonuçları ortada. Ne Erdoğan’ın geçmişte yaptığı hataları aklıyorum affediyorum unutuyorum kredi açıyorum, hiçbirisi değil. Sadece mücadelenin en önemli unsuru müzakeredir.

ÖZEL'DEN İLK KOBANİ YORUMU

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davanın kararlarına ilişkin de ilk yorumunu yapan Özel, şu açıklamaları yaptı:

İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Dava, siyasi dava. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyasetten kullanılmaya elverişli bir dava.

Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük cezalar. Burada Selahattin Demirtaş'a ve Fiden Yüksekdağ'a verilen cezalar, görevlerinin başındayken bir partinin eş genel başkanlarıyken alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok.