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Sinan Ateş suikastının görüntüleri ortaya çıktı! Yeni soru işaretleri oluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2022 yılında Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin en net görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri paylaşan gazetecinin Ateş ve yanındakilerin tetikçiye ateş ettiği silahların saklanmasına dikkat çekmesi ise cinayete ilişkin yeni soru işaretleri oluşturdu.

30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmiş, beraberindeki Selman Bozkurt ise yaralanmıştı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Soruşturma kapsamında Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Duruşma için gün beklenirken, suikastın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ateş, Bozkurt ve yanlarında bulunan Ahmet Keçik'in saldırıya uğradığı ve sonrasında tetikçinin peşinden ateş ettiği anlar yer alıyor.

SİLAHLAR NEDEN SAKLANDI?

Öte yandan görüntüleri yayınlayan Emre Ercis, paylaştığı notta "Sinan Ateş cinayetinde ilginç bir detay var. Saldırının ardından 2 adet silahla tetikçinin arkasından ateş ediliyor ve daha sonra bu silahlar Ateş'in yanında bulunan Ahmet Keçik tarafından Selman Bozkurt'un talimatıyla Ateş ailesinin avukatının ofisine saklanıyor. Daha sonra polislerin olay yerinde silah bulamamaları üzerine silahların ofise saklandığı anlaşılıyor ve ofise gidilerek silahlar teslim alınıyor. Aklıma şu soru takıldı: Bir insan omuzundan yaralanmış, yanında can dostu ve akrabası başından vurulmuş ve çatışmanın sıcaklığıyla, 'Al bu silahları ofise sakla' diye niye düşünür? Anlamış değilim..." ifadelerine yer verdi. 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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