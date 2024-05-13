Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı! "Beni öldürmeye karar vermişler"

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Sinan Ateş davasına ilişkin geçtiğimiz hafta hazırlanan iddianamede WhapApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Ateş'in Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Beni öldürmeye karar vermişler" mesajları dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 2022'de sokak ortasında suikaste kurban gitmişti. Kamuoyunun gündeminden düşmeyen olayla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz haftalarda çağrıda bulunmuştu.

Sır perdesi aralanamayan ve iddiaların ardının arkasının kesilmediği cinayetle ilgili iddianame geçen hafta hazırlandı. İddianamede WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Sinan Ateş, avukatı Ali Yücel ile birlikte kullandığı hukuk bürosunun önüne gelip park eden, Ülkü Ocakları'na tahsisli siyah arabanın fotoğrafını arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir'e iletti.

SİLAHLI DÖRT KİŞİ GÖNDERMİŞLER

Ateş de yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’e iletti. Sözcü'den gazeteci İsmail Saymaz'ın Ateş ile Özdemir arasındaki yazışmayı köşesine taşıdı. İşte o yazışma:

Ateş: Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Ofiste değildik.

Özdemir: Ofise mi?

Ateş: Evet, çocuklar inince aşağı, bunlar yürümüş. Biz almıştık ya aracı. İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum.

Özdemir: Tamam. Şimdi plakayı, aracı gönderiyorum.

(Ateş’in “İsmet Bey” dediği kişi, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’ndan önce danışmanlığını yaptığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman.)

'BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR'

İlk yazışmadan altı gün sonra... 16 Mart 2022. Ateş, Özdemir’e kendisini öldürmeye karar verdiklerinden söz ediyor. Yazışma şöyle:

Ateş: Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı.

Özdemir: Öyle kolay mıymış?

Ateş: Sağa sola haber yolluyor, arıyorlar.

Özdemir: Vay anasını ya!

Ateş: Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor. Yeni insanlar ölsün istiyorlar.

Özdemir: Takma kafana reis, kolpacı bunlar.

Ateş: Orası öyle. Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar. Cahit’e (Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir) ekip yollamışlar. Mersin’de olan Bursa’da olursa... Allah korusun.

İŞTE O YAZIŞMALAR