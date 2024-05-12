Sinan Ateş davasında dikkat çeken 'konum' detayı: Bilgiler nasıl sızdırıldı?

Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak 'Sinan Ateş' açıklaması: Kim neyi biliyorsa mahkemeye gitmeli

Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak 'Sinan Ateş' açıklaması: Kim neyi biliyorsa mahkemeye gitmeli

Sinan Ateş suikastında şüpheli Tolgahan Demirbaş ifadesinde, Ateş'in adres ve konum bilgisine dair elde ettiği verileri Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yıldırım'a verdiği iddialarını kabul etmedi. Tutuklu sanıklardan Çağlar Zorlu ise 'konum' sorusuna "Pankart asılması düşünüldüğünden konum bilgisini sorgulatmış olabilirim, Ahmet Yiğit Yıldırım’a göndermiş olabilirim" cevabını verdi.

Ankara'da 2022 yılında sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetindeki soru işaretleri büyüyor.

Sinan Ateş suikastına ilişkin hazırlanan dava dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Hürriyet'ye yer alan habere göre cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Hazırlanan 145 sayfalık iddianamede, şüphelilerin ifadelerinin bir bölümüne yer verildi. Demirbaş’ın ortaya çıkan 1 Kasım 2023 tarihli ifadesinde ise iddianamede yer verilmeyen dikkat çekici detaylar olduğu görüldü.

İlgili Haberler Sinan Ateş davasının ilk duruşması 1 Temmuz'da yapılacak

'SİNAN ATEŞ'LE İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMADIM'

Dosyada görevlendirilen bilirkişi, Demirbaş’ın telefonundan silinen verilere ulaşarak inceleme raporu hazırladı. Bunun üzerine Demirbaş’ın yeniden ifadesi alındı.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yıldırım’la mesajlaşmaları sorulan Demirbaş, “Sinan Ateş ile ilgili adres bilgisi, konum bilgisi, uçuş kayıtları gibi elde ettiği tüm verileri Ahmet Yıldırım’a ilettiği, bu verilerin Yıldırım’da toplandığı tespiti ile ilgili “Ahmet Yiğit Yıldırım genel başkanımızdır.

Kendisi telefon rehberimde genel başkanım ismiyle kayıtlıdır. Sinan Ateş ile ilgili adres, bilgi, konum bilgisi, uçuş kayıtları gibi elde ettiğim bilgileri, verileri Ahmet Yıldırım’a ilettiğime dair tespit ve iddiaları kabul etmiyorum” dedi.

MESAJINI HATIRLAMADI

Demirbaş’a tutuklu sanıklardan Çağlar Zorlu’dan elde ettiği Ateş’in konum bilgilerini Ahmet Yiğit Yıldırım’a ilettiği yönündeki tespit de soruldu. Demirbaş bu soruya “Pankart asılması düşünüldüğünden konum bilgisini sorgulatmış olabilirim, Ahmet Yiğit Yıldırım’a göndermiş olabilirim” karşılığını verdi.

Demirbaş, Yıldırım’ın “Türkiye’ye giriş yapmış mı?” şeklinde mesaj atarak bilgi toplanmasını istediği yönündeki tespit ile ilgili soruya ise “Hatırlamıyorum” cevabını verdi.