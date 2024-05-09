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Sinan Ateş davasının ilk duruşması 1 Temmuz'da yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sinan Ateş davasının ilk duruşması 1 Temmuz&#039;da yapılacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin davasının ilk duruşması 1 Temmuz'da Ankara'da görülecek. 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastinde yeni bir gelişme yaşandı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 1 Temmuz 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve kabul edilmişti. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 39 kişiden yurt dışına çıkış yasağı getirilen 17 kişi hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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