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Arnavutköy’de güpegündüz polise silah çektiler! GBT kontrolünde 1 ölü, 1 ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arnavutköy’de güpegündüz polise silah çektiler! GBT kontrolünde 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arnavutköy'de polis ekiplerinin GBT kontrol yaptığı sırada 2 şahıs silah çekti. Silahı fark eden polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, metruk bir bina çevresindeki bir araçtaki 2 şüpheliyi kontrol etmek istedi. Şüphelilerin silah çekmesi üzerine çatışma çıktı. 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

POLİSE SİLAH ÇEKTİLER

Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istedi.

Arnavutköy’de güpegündüz polise silah çektiler! GBT kontrolünde 1 ölü, 1 ağır yaralı - 1. Resim

1'İ ÖLDÜ BİRİ AĞIR YARALANDI

Bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istedi. Polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ekipler şüpheli Hakan Ç. ve Erhan K.'yı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralanan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy’de güpegündüz polise silah çektiler! GBT kontrolünde 1 ölü, 1 ağır yaralı - 2. Resim

Erhan K. isimli şüphelinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç. isimli şahsın ise tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Arnavutköy’de güpegündüz polise silah çektiler! GBT kontrolünde 1 ölü, 1 ağır yaralı - 3. Resim

UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Valiliğinden, Arnavutköy'de 2 şüphelinin polisle çatıştığı olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda; bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerimiz, bir araca denetim amacıyla yaklaşmış ancak araçta bulunan E.K. ve H.Ç. isimli şahıslar tarafından ekiplerimize ateş açılmıştır. Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir. H.Ç.’nin ise hastanede tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslarla ilgili yapılan sorgulamasında ise; E.K.'nın kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, H.Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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