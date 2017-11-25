Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



."BİZ İLKLERİN PARTİSİYİZ"

Geldiğimizden bu yana milli eğitime ayırdığımız payı iki katına çıkardık. 270 bin derslik yaptık. Ülkemize üniversitesi olmayan il yok. Ve hepsinden öte, geldiğimizde 74 üniversite vardı, şimdi 184 üniversite var. Önümüzde, Balıkesir'de şehir hastanesi hedefi var. Çünkü biz bu millete aşığız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ekonomide her alanda yatırımlarımız devam edecek. Biz ilklerin partisiyiz ve bunlar devam edecek. İşte ben burada bu muhteşem katılımı kutluyorum.

"MUHALEFET LİDERİ YALAN YANLIŞ KONUŞUYOR"

Muhalefetin başındaki zat yalan yanlış bir şeyler konuşuyor. İşi bu zaten. Akşam farklı sabah farklı. Yüksek hızlı tren, Marmaray var mıydı bizden önce..