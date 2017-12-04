Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 66 şüpheliden birini daha gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Kasım'da Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri de 1 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturması: 64 gözaltı
04.12.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 64'e çıktı.
Etiketler : fetö,haberler,operasyon,Eskişehir,hava kuvvetleri,
524702 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524702.aspx
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