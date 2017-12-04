Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 66 şüpheliden birini daha gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Kasım'da Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri de 1 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.