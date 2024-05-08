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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'lisanslı domuz çiftlikleri' iddiasını yalanladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, &#039;lisanslı domuz çiftlikleri&#039; iddiasını yalanladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiği iddiaları yalanlandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiği ve üretilen etlerin iç piyasaya satıldığı iddalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Yapılan haberlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Son günlerde bazı yayın organlarında Kastamonu ilimizde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiğine dair haberler yer almaktadır. İlimizde lisanslı domuz çiftliği bulunmamaktadır ve bu haber tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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