Tıp dünyasında bir ilk! ABD’de canlı bir hastaya başarılı şekilde domuz böbreği nakledildi

Massachusetts General Hospital, dünya çapında sayısız kişiye umut olacak bir çalışmaya imza attı. Bir cerrah ekibi ilk kez yaşayan bir hastaya domuz böbreği nakletti. Dört saat süren operasyon başarıyla sonlanırken uzman isimler çalışmanın dönüm noktası olduğunu söyledi.

Massachusetts General Hospital, geçen perşembe tıp dünyasında ses getiren bir operasyon gerçekleştirdi. İlk kez yaşayan bir hastaya domuz böbreği nakledildi.

Hastanenin açıklamasında dört saat süren operasyonun son dönem böbrek hastalığından muzdarip 62 yaşındaki bir adama gerçekleştirildiği belirtildi.

Böbrekleri iflas eden 62 yaşındaki Richard Slayman hakkında konuşan Mass General Nefroloji Bölümü Şef Yardımcısı Dr. Winfred Williams, "Bu gerçekten çığır açan bir dönüm noktası" dedi. "Böbrek iyi çalışmaya devam ederse ve bu başarılı olursa, bunun bir dizi farklı alanda bir atılımı temsil ettiğini düşünüyorum." dedi.

DAHA ÖNCE KALP NAKLİ YAPILMIŞTI

ABD'de domuzdan insana iki kalp nakli yapıldı; her iki vakada da hastalar en fazla iki ay yaşadı.

Slayman'ın ameliyatı beş gün önceydi. Halen Mass General'da iyileşme sürecinde, ancak Williams doktorlarının herhangi bir komplikasyon çıkmadığı sürece onu bu hafta sonu eve göndermeyi umduklarını söyledi.

Williams, şu ana kadar vücudunun bağışıklık sisteminin böbreği reddettiğine dair herhangi bir işaret olmadığını söyledi.

Yine de doktorlar, 2022'de bir domuzdan ilk genetiği değiştirilmiş kalbi alan adamı öldürdüğüne inanılan tehlikeli bir virüsün belirtilerini aramak için günün her saati Slayman'ın kanından örnekler topluyor.

Böbreğin ne kadar dayanacağı sorusu ise hâlâ cevap bekliyor.

NYU Langone Transplant Enstitüsü Direktörü Dr. Robert Montgomery, "Gerçekten yapmak istediğimiz şey, xenogreft alan birden fazla hastanın ve bir hipotezi gerçekten test edebileceğiniz ve bunun ne kadar güvenli olduğunu ve ne kadar iyi çalıştığını görebileceğiniz birkaç merkezin katıldığı ilk klinik deneylere ulaşmaktır" dedi.

'SLAYMAN ZOR DURUMDAYDI'

Slayman daha önce yedi yıl boyunca diyalize girdikten sonra 2018 yılında kadavra bir insan donörden böbrek nakli almıştı. Ancak nakil geçen yıl başarısızlık belirtileri göstermiş ve Slayman diyalize yeniden başlamıştı. Williams, Slayman'ı yeni bir böbrek için bekleme listesine geri koymanın bir seçenek olduğunu, ancak bunun altı ila yedi yıl beklemeyi gerektireceğini ve Williams'ın Slayman'ın hayatta kalacağından şüphe ettiği bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

69 GEN DÜZENLEMESİ İÇERİYOR

Bu nedenle Mass General'da böbrek nakli tıbbi direktörü olan Dr. Leonardo Riella başka bir seçenek önerdi: domuz böbreği nakli, Williams'ın söylediğine göre Slayman bunu kabul etti ve diyalizden bıktığını ekledi.

Riella, hastanenin genetiği değiştirilmiş böbreği Cambridge, Massachusetts merkezli ilaç üreticisi eGenesis'ten aldığını söyledi.

Böbreğin toplam 69 gen düzenlemesi içerdiğini ve bunlardan 10 tanesinin red riskini azaltmak için yapıldığını söyledi. Diğer 59 düzenleme ise virüslerden kaynaklanan enfeksiyon riskini azaltmak için yapıldı.

Operasyonu gerçekleştiren cerrah Dr. Tatsuo Kawai, insanların naklin başarılı olduğunu anladıklarında ameliyathanenin alkıştan yıkıldığını söyledi.

Kawai, "Böbreğe kan akışının yeniden sağlanmasının hemen ardından böbrek pembeleşti ve idrar yapmaya başladı," dedi ve ekledi: "Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel böbrekti"