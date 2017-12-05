Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Beştepe’de topladığı AK Partili belediye başkanlarına verdiği “değişim bitmedi” mesajının ardından, parti yönetimi tarafından, Türkiye genelinde tüm belediye başkanlarının “karnesinin” çıkarılması yönünde bir çalışma başlatıldı.



Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MYK toplantısında, yerel seçimlerle ilgili yol haritasının belirlenmesi için mevcut belediye başkanlarının performansına yönelik bir kamuoyu yoklaması yapıldığı gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan anket çalışması Türkiye’deki tüm AK Partili belediyeleri kapsıyor ve üç ayrı kamuoyu araştırma şirketine yaptırılıyor. Anket çalışmasında vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyetleri, şikâyetleri ve yerel hizmetlerdeki eksikliklerin tek tek tespit edileceği çalışmadan sonra yeni bir yol haritası oluşturulacak. Erdoğan’ın, “karnesi zayıf çıkacak” belediye başkanları ile daha önce gündeme getirdiği gibi, 2019 seçimlerini beklemeden yollarını ayıracağı belirtildi. AK Parti kurmayları, yerel hizmetlerle ilgili vatandaşların beklentilerinin ortaya çıkacağı bu araştırmanın, aynı zamanda 2019 belediye seçimlerine yönelik yürütülecek kampanyanın altyapısını da oluşturacağını dile getirdi. Bugüne kadar yerel yönetimlerde ve teşkilatlarda yaşanan değişim sürecine yönelik vatandaş algısı da kamuoyu yoklamaları ile ortaya çıkarılacak.



İNSAN ODAKLI SEÇİM

MYK toplantısında, il kongreleri ile ilgili yapılan sunumda, oturma düzeninden kullanılacak sloganlara kadar yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, il kongrelerinin büyük bölümüne katılması kararlaştırıldı. Ayrıca kongreler biter bitmez 2019 yerel seçimlerinin startının verilmesi ve buna dönük kampanya hazırlıklarının başlatılacağı belirtildi. Seçim kampanyasında öne çıkarılacak unsurlarla ilgili şimdiden hazırlıkların başladığı, önceki hafta AK Parti grup toplantısında bir çocuğun “Tayyip dede” diye bağırması ve Erdoğan’la aralarında geçen diyalog hatırlatılarak, seçim kampanyasının buna benzer şekilde “insan odaklı” yönünün öne çıkarılacağı belirtildi. MYK üyeleri de “Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, o çocukla arada geçen diyalog kadar etkili olmaz” değerlendirmesini yaptı.