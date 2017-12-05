Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı medyası tarafından DAEŞ ile mücadele eden YPJ'li olarak lanse edilen "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında ölü ele geçirilen teröristlerden biri olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesine 15 Kasım'da düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 7 teröristin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in bulunduğu tespit edildi.

DAEŞ'e karşı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kadın terörist, Kobani olayları sırasında Avrupa ve ABD medyası tarafından "20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu 'Zozan Cudi' DAEŞ'i bitirmeye yeminli YPJ'li" olarak lanse edilmişti.

Güvenlik kaynakları, bu durumun terör örgütleri PKK ile PYD/YPG arasındaki bağlantının en açık kanıtı olduğunu ve aralarındaki yetki, ideoloji, üyelik ve kaynakların bütünlüğünü ortaya koyduğunu kaydetti.