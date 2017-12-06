Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlattı.Kılıçdaroğlu, dün partisinin "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Erdoğan’ı hedef almış, hakaretamiz ve suçlayıcı ifadeler sarf etmişti. Bunun üzerine Erdoğan da, avukatı aracılığıyla Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş, kamu davası açılmasını talep etmişti.