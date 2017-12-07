Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım: "Filistin ve Ortadoğu barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum. Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'ün bütün kutsal mekanlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir."

Başbakan Yıldırım: "Türkiye, Dönem Başkanı olarak İİT Zirvesi'ni 13 Aralık itibarıyla toplamaya karar vermiştir. İslam dünyasının liderleriyle konu bütün boyutlarıyla istişare edilerek, atılması gereken mukabil adımlar kararlaştırılacaktır."