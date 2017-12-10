Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 'muşta davası'nda yaralandığını ve yüzünde iz kaldığını öne sürmüştü. Ancak Adli Tıp, Çetin'i üzen bir rapor verdi. Raporda, Çetin'in yüzünde sabit bir iz kalmadığı belirtildi. Olay şöyle gelişmişti: 2013 yılında Beşiktaş'taki bir kulüpte Rüzgar Çetin, önceden tanıdığı Ahmet Tigrel'in yanağından makas alıp sonra ona tokat attı. Kavga etmeye başlayan ikiliyi kulüp görevlileri ayırdı. İddiaya göre; olay yerinden ayrılan Çetin, 15 dakika sonra geri döndü ve Tigrel'in üzerine saldırıp onu muşta ile yaraladı. İki taraf birbirinden şikâyetçi olurken, Rüzgar Çetin için; silahla yaralama, tehdit, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma suçundan dokuz yıla kadar hapis cezası istendi. Ahmet Tigrel hakkında ise hakaret ve yaralama suçu kapsamında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



'ELİMDEKİ MUŞTA DEĞİLDİ'

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Çetin, olay anında kullandığı cismin muşta olmadığını söyleyerek, "Ben muşta ile gezen bir insan değilim" dedi. Tigrel'le samimiyeti olduğu için yanağından makas aldığını söyleyen Çetin, kendisine neden yumruk attığını anlamadığını söyledi. Mekanın dışında, içeride kalan montunu beklediğini söyleyen Çetin, şöyle konuştu: "Ben beklerken bir ara Ahmet dışarı çıktı, yanıma gelip hakaretler savurdu. Ahmet üzerime gelince, o anki korkuyla elime geçirdiğim kül tablasıyla kendimi savunmak için hamle yaptım."

Avukatı, Çetin'in yüzünde olay nedeniyle sabit bir iz kaldığı iddiasıyla mahkemeye dilekçe sundu. Bunun üzerine hakim Çetin'e, "Yüzünde sabit iz kaldı mı?" diye sordu. "Çok ufak bir iz kaldı" cevabını veren Çetin, yara izinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda; Çetin'in yüzünde sabit bir iz kalmadığı belirtildi.

(Sabah)