Sivas'ta kontrolden çıkan araç Kızılırmak’a uçtu, yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Mayıs 2024 04:53 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 04:53 - Güncelleme:

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Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kızılırmak’a uçtu. Kazada suyun içinde araçta sıkışan 3 kişi ekiplerin müdahalelere ile çıkarıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralıların son sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.