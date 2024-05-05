Sivas'ta kontrolden çıkan araç Kızılırmak’a uçtu, yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kızılırmak’a uçtu. Kazada suyun içinde araçta sıkışan 3 kişi ekiplerin müdahalelere ile çıkarıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralıların son sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Feci kaza Kayseri Caddesi üzerinde yaşandı. M.F.K. idaresindeki otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak’a uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan M.K. ve M.K. yaralandı.
ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTILAR
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı