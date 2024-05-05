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Sivas'ta kontrolden çıkan araç Kızılırmak’a uçtu, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas&#039;ta kontrolden çıkan araç Kızılırmak’a uçtu, yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kızılırmak’a uçtu. Kazada suyun içinde araçta sıkışan 3 kişi ekiplerin müdahalelere ile çıkarıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralıların son sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Feci kaza Kayseri Caddesi üzerinde yaşandı. M.F.K. idaresindeki otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak’a uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan M.K. ve M.K. yaralandı.

Sivas'ta kontrolden çıkan araç Kızılırmak’a uçtu, yaralılar var - 1. Resim

ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkan araç Kızılırmak’a uçtu, yaralılar var - 2. Resim

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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