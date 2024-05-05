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Bingöl'de feci kaza! Otomobilin çarptığı at telef oldu, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bingöl&#039;de feci kaza! Otomobilin çarptığı at telef oldu, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl’de seyir halindeki otomobilin önüne başıboş at çıktı. Sürücü aniden yola fırlayan ata çaptı. Feci kazada at telef oldu, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sancak Beldesi’nin 20’nci kilometresinde yaşandı. Sürücüsü arabası ile yol üstüne ilerlerken önüne aniden başıboş at fırladı. Şoför panikle ata çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

Bingöl'de feci kaza! Otomobilin çarptığı at telef oldu, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlıkçılar yaptığı ilk değerlendirmede otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybettiğini tespit etti. Arabada bulunan diğer 5 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırılırken, otomobilin çarptığı atın da telef olduğu görüldü. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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