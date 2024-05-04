İstanbul'da gece yarısı feci kazalar peş peşe geldi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da sıcak saatler yaşandı. Beykoz'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Büyükçekmece’de de kontrolden çıkan araç önünde seyreden tırın altına girdi. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı...

İstanbul'da gece yarısı iki trafik kazası meydana geldi. İlki saat 02.15 sularında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje girdi. Kaza sonucu otomobildeki 2 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı.

ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yararlıların durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYA SEBEP OLAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis tarafından yapılan testte 2.84 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ömer Koç gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ÇARPTIĞI TIRIN ALTINA GİRDİ

Diğer kaza ise Büyükçekmece'de meydana geldi. Yine aynı saatlerde yaşanan kaza Büyükçekmece E5 Karayolu Edirne istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre kontrolden çıkan E.M. (42) idaresindeki otomobil önünde seyreden S.G. idaresindeki tıra arkadan çarparak altına girdi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Kazada tır sürücüsünün yaralandığı öğrenilirken tırın altına giren otomobilin sürücüsü E.M. ve yan koltukta bulunan Ahmet Andırın (58) araç içerisinde sıkıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DE YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu sürücü E.M. bulunduğu yerden yaralı şekilde kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri yan koltuktaki Ahmet Andırın’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamalarının ardından Ahmet Andırın’ın cenazesi ceset torbasına koyularak ambulansla en yakındaki hastane morguna götürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tırın altına sıkışan araç bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.