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Pendik'te zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pendik&#039;te zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik'te bir kamyonet ve iki otomobilin birbirine girdi. Zincirleme kazada can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza 04.30 sularında E5 Karayolu Pendik mevkii Ankara istikametinde yaşandı. İddiaya göre Emirhan Aydın yönetimindeki otomobil Mehmet Hanifi Kaya yönetimindeki sebze yüklü kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle savrularak devrildi.  Kamyonetteki sebzeler yola saçılınca Kaan Koçak yönetimindeki otomobil de hızını alamayarak devrilen kamyonete çarptı.

2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yayında yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI!

Kaza nedeniyle E5 Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Geriden gelen araçlar polis tarafından yan yola yönlendirildi.

Olay yerine gelen çekici ve vinç yardımıyla kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile E5 Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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