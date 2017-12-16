Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe kimdir? Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun istifasının ardından yeni Belediye Başkanı belli oldu. Esenyurt Meclis üyesi olan Ali Murat Alatepe, Esenyurt’un yeni Belediye Başkanı oldu. 1966 Erzurum merkez doğumlu. Alatepe kendi özgeçmişini şu şekilde aktarıyor; “Evliyim bir üniversite diğer ikisi lise öğrencisi olan üç evladım var. 2009 Yerel secimlerinde Esenyurt Belediye meclis Üyesi secildim, 2011-2014 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütce ve spor komisyonu üyeliği yaptım 2012 Yılından Beri Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu’nun Sieteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlıgını yapmakla birlikte.. 2014 yerel seçimlerinde Tekrar Esenyurt-İBB meclis Üyesi seçildim” ayrıntılar haberimizde.

ALİ MURAT ALATEPE KİMDİR?

1966 Erzurum merkez doğumluyum. Eğitimimi Erzurum ve Ankara da çeşitli Okul, kişisel gelişim ve dil kursları ile birlikte sürdürdüm. Toplum ve Halkla ilişkilere yönelik kişisel eğitimlere devam etmekteyim. Siyaset Akademisi 3. dönem mezunuyum. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler öğrencisiyim. Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren bir şirkette Değerleme Uzmanı ve genel müdür olarak çalışmaktayım. Evliyim bir üniversite diğer ikisi lise öğrencisi olan üç evladım var. Sivil Toplum Örgütlerinin yaptıkları hizmetler yanı sıra ülkemizin demokratlaşmasında en az siyasi partiler kadar önemli oldukları düşüncesiyle Kızılay Kurucu Bşk. Yrd., Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kur. Bşk., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Genclik meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundum Bulunmaktayım. Teşkilatımızda Belde başkan yardımcılığı , Halkla İlişkiler ve Seçim İşleri Birim Başkanlığı, 2007 Genel Seçimleri ve referandumların da S.K.M. Başkanlığı görevlerini, ayrıca Esenyurt-Kıraç birleşmesi sonucunda 2009 yerel, 2010 -2012 referandumları ve 2011 genel 2014 yerel seçimlerinde SKM bşk yardımcısı olarak görev yaptım. 2009 Yerel secimlerinde Esenyurt Belediye meclis Üyesi secildim, 2011-2014 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütce ve spor komisyonu üyeliği yaptım 2012 Yılından Beri Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu’nun Sieteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlıgını yapmakla birlikte . 2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt-İBB meclis Üyesi secildim.