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MEB duyurdu: Öğretmen atama sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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MEB duyurdu: Öğretmen atama sonuçları açıklandı

Gündem Haberleri  / Ajanslar

MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı. 

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak." 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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