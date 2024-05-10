Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 gün sonra bugün tekrar MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ankara kulislerinde Erdoğan-Bahçeli görüşmesine dair konuşulanlar ortaya çıktı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik canlı yayında görüşmenin perde arkasını canlı yayında anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 10 gün sonra yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesine dair Ankara kulislerinde konuşulanlar ortaya çıktı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik görüşmenin perde arkasını canlı yayında anlattı.

ERDOĞAN BAHÇELİ İLE NE KONUŞTU?

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, Erdoğan ile Bahçeli arasında kabine değişikliğinin konusunun ele alındığını aktardı. Atik, şunları söyledi: "Bugünkü görüşme sürpriz bir görüşme oldu. Külliye'de saat 14:45 gibi başladı ve 1 saat sürdü. Erdoğan-Bahçeli görüşmeleri rutine bağlıdır. İki ayda bir görüştüklerini söyleyebiliriz. İlk defa 10 gün arayla ikinci bir ziyaret gerçekleşti. Herkes gündemdeki konuyu merak ediyor. Çok farklı iddialar var. Sinan Ateş davası, kabine ve Anayasa değişikliği olabileceği belirtiliyor."

SİYASİ BİR SONUÇ ÇIKACAKTIR

Erdoğan-Bahçeli görüşmelerinden pek sızan bir şey olmadığını ve tahminlerden öteye gidilmediğinin altını çizen Atik, "Ama bu kadar yakın görüşmeleri, siyasi bir sonuç çıkabileceğini gösteriyor. Çünkü sonuçlandırılması gereken bir takım konular var. Anayasa konusu ne olacak? Erdoğan da Bahçeli de Anayasa'da değişiklik olması gerektiğini vurguladılar. Sivil anayasaya ihtiyaç olduğunu söylediler. İkisi de CHP lideri Özel'le bu konuyu ele aldı. CHP ve İyi Parti bu konuya mesafeli yaklaşıyor. Henüz bir taslak olmadığını söylüyorlar. Tek yeşil ışık yakan Dem Parti. Belki Anayasa konusu görüşüldü. MHP'nin 100 maddelik bir teklifi var. AK Parti'nin de daha önce çalışılmış metinleri var. TBMM'de 30 bin sayfalık bir doküman var. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin hangi başlıklarında revizyon yapılabilir. Bu konuyu zaten dillendiriyorlar. 50+1 ve ilk 4 maddenin değişmesine her iki taraf da karşı. Bir teklif sunulması lazım. Ama bir teklif henüz ortada yok." ifadelerini kullandı.

KABİNEYİ Mİ KONUŞTULAR?

Fatih Atik, bir diğer başlığın ise kabine değişikliği yönünde olduğunu belirtti. Atik, "Erdoğan ile Bahçeli'nin kabine değişikliği görüşüldü yorumları yapılıyor. Ama bugüne kadar Devlet Bahçeli'nin kabineye dair bir yorum yaptığına tanıklık etmedik. Daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirine bırakıyor." dedi.