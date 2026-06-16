Yunanistan'da görev yaptığı 3 sezonun ardından Panathinaikos ile yolları ayrılan Türk başantrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından veda açıklaması yaptı.

Ergin Ataman, 2023 yılında başantrenörlük görevine geldiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a veda etti.

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"KELİMELERLE İFADE EDİLEMEZ"

60 yaşındaki koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da geçirdiğim 3 yıl boyunca, sadece Panathinaikos taraftarlarına değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki dost canlısı ve kardeş Yunan halkına da bana gösterdikleri sevgi ve destek için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan daha büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı olmuştur. Hepinize teşekkürler ve hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'ın Instagram paylaşımı

DÖRT KUPA KAZANDI

Ataman, Panathinaikos'ta geçirdiği 3 sezonda birer defa Avrupa Ligi ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.

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