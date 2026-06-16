YouTube tarihinin en büyük başarılarından biri gerçekleşti. Dünyanın en çok aboneye sahip bireysel içerik üreticisi MrBeast adıyla bilinen Jimmy Donaldson, 500 milyon abone barajını aşarak bu seviyeye ulaşan ilk kişi oldu. Donaldson’ın bu başarısı sadece bir rekor değil, aynı zamanda dijital içerik dünyasında yeni bir iş modelinin doğuşu olarak değerlendiriliyor.

Çılgın yarışmalar, milyon dolarlık ödüller, dev prodüksiyonlar ve milyonlarca kişiye ulaşan sosyal yardım projeleriyle tanınan MrBeast, YouTube’da yeni bir dönemin kapısını açtı. Gerçek adı Jimmy Donaldson olan genç içerik üreticisi, 500 milyon aboneye ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Bu rakamla birlikte MrBeast, yalnızca popüler bir YouTuber değil, küresel ölçekte bir medya markası haline geldi.

YouTubeda bir ilk! MrBeast 500 milyon aboneye ulaşan ilk YouTuber oldu

YOUTUBE İLE 11 YAŞINDA TANIŞTI

YouTube ile yaklaşık 11 yaşında tanışan Jimmy, ilk videosunu 2012 yılında henüz 13 yaşındayken kendi odasından yayınladı. İlk dönemlerinde Minecraft ve Call of Duty gibi oyun videoları çeken genç içerik üreticisi, diğer YouTuber’ların başarılarını inceleyerek platformun nasıl çalıştığını anlamaya çalıştı. Kazandığı küçük reklam gelirlerini biriktirerek ekipman alan Jimmy, zamanla YouTube algoritması, izleyici davranışları ve video üretimi üzerine yoğunlaştı.

YouTubeda bir ilk! MrBeast 500 milyon aboneye ulaşan ilk YouTuber oldu

İÇERİKLERİ DÜNYA ÇAPINDA İZLENİYOR

Sıra dışı yarışmaların yanı sıra, yüksek bütçeli projeler ve yardım kampanyalarıyla tanınan MrBeast, YouTube’daki başarısını küresel bir medya markasına dönüştürdü. MrBeast’in başarısının bir diğer nedeni de içeriklerini dünya çapına taşıması oldu. Videolarını farklı dillere profesyonel şekilde dublajlayarak yalnızca İngilizce konuşan izleyicilere değil, küresel bir kitleye ulaştı.

YouTubeda bir ilk! MrBeast 500 milyon aboneye ulaşan ilk YouTuber oldu

MrBeast’in diğer birçok içerik üreticisinden ayrıldığı noktalardan biri de kazancını kullanma şekli. Donaldson, elde ettiği gelirin büyük bölümünü yeni videolarına yatırıyor. Milyonlarca dolarlık bütçelerle daha büyük projeler hazırlaması, içeriklerinin her seferinde daha fazla ilgi çekmesini sağlıyor. Bu sistem sayesinde büyüyen izleyici kitlesi, daha büyük yatırımların önünü açıyor.

"YÜZÜMÜ GÖSTERMEDEN 20 MİLYON ABONEYE ULAŞABİLİRİM"

500 milyon aboneyi geçen ilk YouTuber olan MrBeast, "Yarın yüzümü veya sesimi göstermeden, hiçbir tanıtım yapmadan yeni bir kanal açabilirim. Açtığım bu kanalla 6 ay içinde 20 milyon aboneye ulaşabilirim. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, nerede olursanız olun kanalınız 10 milyon aboneye ulaşırdı." açıklamalarında bulundu.

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