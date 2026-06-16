Meksika Milli Takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında profesyonel futbol kariyerine nokta koyacağını duyurdu.

Dünya Kupası’yla özdeşleşen Meksika Milli Takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 19 Temmuz'da final maçı oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını duyurdu.

Guillermo Ochoa

"FUTBOLUN BENİM İÇİN ANLAMI KALMADI"

40 yaşındaki futbolcu, "Meksika olmadan bir kariyer düşünemiyorum. Milli takım olmasaydı kariyerim nasıl olurdu bilmiyorum. Ve şimdi milli takım serüvenim bittiğine göre, futbolun da benim için bir anlamı kalmadı. Oynamaya devam etmenin bir anlamını göremiyorum. Her şeyimi verdim, tüm varlığımı sahada bıraktım. Huzur içindeyim, başım dik ayrılıyorum ve tüm bunları yaşamış olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ochoa, Meksika Milli Futbol Takımı formasıyla 153 maçta görev yaptı. Deneyimli file bekçisi; 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası