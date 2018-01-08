Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe  girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman  Özkaynakçı'nın kabul edilen sığınma talebi hükümetin kararı temyiz etmesi sonucu  askıya alındı. 

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine  Özkaynakçı'nın sığınma talebinin askıya alınmasını kararlaştırdı.
 
Öte yandan serbest kalan ve kararın ardından Atina'daki İltica  Ofisi'ne gelen Özkaynakçı'nın, yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor.  Darbeci askerin hakkında verilen yeni kararla ilgili temyiz etme hakkı bulunuyor.
 
Yunan hükümeti, İltica Komisyonunun kararına Yunanistan ile Türkiye  arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle, kamunun yararı  için itiraz ederek kararı durdurmak ve iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf  Mahkemesine başvurmuştu.
 
Kararın iptaline ilişkin duruşmanın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesine  karar verilmişti.