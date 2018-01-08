Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Jeoloji Profesörü Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmed Han’ın Müslüman olmadığını iddia etmiş ve toplumun her kesiminden gelen eleştirilerin hedefi olmuştu. Sultan Mehmet'in Müslümanlığının bile tartışıldığını ifade ederek iftiralarına devam eden Şengör, gelen tepkilere ilk kez cevap verdi.

"AHLAKSIZLIK"



Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Celal Şengör, sözlerinin çarpıtıldığını savunarak, "Öyle bir şey demedim, bu ahlaksızlık." dedi.

İlber Ortaylı'nın da Şengör'e sahip çıkması üzerine Fatih Altaylı, eleştiriyi yapanların programın tamamını izlemediğini savundu.

NE DEMİŞTİ?



Celal Şengör, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum.' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi." ifadelerini kullanmıştı.