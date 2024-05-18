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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;nin Kızılcahamam kampı 31 Mayıs-2 Haziran&#039;da yapılacak
Ak Parti, Fatih Şahin, Kızılcahamam, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağı bildirildi. Daha önce kampın 7-9 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtilmişti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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