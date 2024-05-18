AK Parti'nin Kızılcahamam kampı 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağı bildirildi. Daha önce kampın 7-9 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtilmişti.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.
Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı