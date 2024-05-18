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Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı! 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kenya, Nairobi, Otobüs Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kenya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Kenya basınındaki habere göre, başkent Nairobi'de yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı! 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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