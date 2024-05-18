Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı! 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kenya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.
Kenya basınındaki habere göre, başkent Nairobi'de yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne yuvarlandı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı