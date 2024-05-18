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AK Parti 31 Mayıs'ta kampa giriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti 31 Mayıs&#039;ta kampa giriyor
Ak Parti, Fatih Şahin, Kızılcahamam, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı, 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklama ile daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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