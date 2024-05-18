AK Parti 31 Mayıs'ta kampa giriyor

AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı, 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklama ile daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.