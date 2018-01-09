Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

120 noktada 2 bin 400 polis ile gerçekleştirilen 36. ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında 11 bin 996 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Aynı uygulamada 107 kişi de gözaltına alındı. Uygulamada 3 bin 344 aracın sorgusu yapılırken 81 araç trafikten men edildi. 355 işyerinin denetimi yapılırken 26 işyerine işlem yapıldı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 tabanca ve 4 kurusıkı da ele geçirildi. Yapılan uygulamada toplam 176 bin 964 TL ceza yazıldı.