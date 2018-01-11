Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarfettiği o sözler:

Tek terörist kalmayacak bu ülkede Allah'ın izniyle. Bizim huzurumuzu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Nereden en ufak bir tehdit gelirse F-16 oluruz, tankla topla inlerine gireriz. FETÖ'de de aynı. Bazen anneler geliyor, 'Benim evladım suçsuz, günahsız' diyor. Kusura bakma. Suçsuz, günahsızsa zaten bırakıyoruz. Demek ki senin evladın da bir yerlere karışmış ama sen farkında olmamışsın. Çünkü bunların uyutma kabiliyeti, morfinleme kabiliyeti çok ileri. Bunlarda takiye var, her numara var. Zaten bunların ağası da Pensilvanya'da, onun arkasında da Amerika var. ABD bizden terörist istiyorsa, istediği teröristleri verdik. Şimdi bu teröristi istiyoruz bize vermiyor. Sen bunu vermiyorsan bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Böyle stratejik ortaklık olmaz.