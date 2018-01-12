Enerji Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin ekonomik büyümesinin dinamosu olan enerji sektörünün temsilcileri ile buluştu. Bakan Albayrak, TÜSİAD tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Büyümenin  Dinamosu Enerji Sektörü" ile Buluşma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2017'de  Millî  Enerji ve Maden Politikası kapsamında yapılan çalışmaları anlattı, 2018  için ortaya konulan hedefler için özel sektör, üniversiteler ve enerji alanındaki  araştırma şirketleriyle iş birliği yaparak çalışmaya devam edeceklerini dile  getirdi.

Geçen yılı enerjide çok önemli altyapı hamlelerini hayata geçirerek  kapattıklarını aktaran Albayrak, 2018 için de 2017’den daha iyi bir performans  için çok çalışacaklarını vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koydukları,  "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine ulaşmanın dinamosunun enerji olduğunu  bildiklerini söyleyen Albayrak, Türkiye'de son 10 yılda yıllık ortalama 55 milyar  dolar doğalgaz ve maden ithalatı yapıldığını anımsattı.Bakan Albayrak, dışa bağımlılığın Türkiye'nin ayağındaki en büyük  pranga olduğunun altını çizerek, geçen yıl nisanda açıkladıkları ve arz  güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olmak üzere üç saç ayağı üzerine  kurdukları Millî  Enerji ve Maden Politikası'nı dışa bağımlılığı bitirme idealini  dikkate alarak ortaya koyduklarını belirtti.

Bu politikayı hayata geçirirken en önemli paydaş ve iş ortağının özel  sektör olacağına işaret eden Berat Albayrak, şunları kaydetti:

"2017’yi elektrik üretiminde devreye aldığımız 8 bin 222 megavat ilave  kurulu güçle birlikte 'yakın dönemin en büyük kapasite artışı' ile kapattık.  Üretimde büyük kısmı özel sektöre ait 35 milyar lirayı artan yatırımın yanında, 7  milyar liralık yatırımla iletim ve dağıtım altyapısında iyileştirme  gerçekleştirdik. Böylece, 42 milyar liralık yatırımla 2017'de Cumhuriyet  tarihinin rekorunu kırdık."

"Cari açığın azaltılması açısından yerli kaynaklar önemli"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de konuşmasında,  Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji depolama alanındaki  gelişmelere de mutlaka odaklanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, sanayinin, mal ve hizmet üretiminin uluslararası alanda daha  iddialı ve rekabetçi olabilmesi için enerji verimliliğinin en etkili şekilde  teşvik edilmesini sağlamak gerektiğini vurgulayan Bilecik, şöyle konuştu:

"TÜSİAD olarak, Bakanlığımızın arz güvenliği, yerlileşme ve  öngörülebilirlik vizyonu ile enerjinin önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir  büyümenin temel taşlarından biri olacağına inanıyoruz. Bu vizyon, yatırımların  sürdürülebilirliği  ve sektörün daha kurumsal bir nitelik kazanması açısından da  son derece değerlidir. Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve cari açığın  azaltılması açısından yerli linyit kaynaklarımız da önemlidir. Bakanlığımızın,  enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek  ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama vizyonunu destekliyoruz."