Soma Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan kadınlardan E.B., Ş.K., A.O., Z.M.A. ve erkeklerden O.D., Ö.I., K.O.'nun örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilirken, sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere Soma Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
Soma'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
14.01.2018 - 23:56 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde yapılan operasyonda 4'ü kadın olmak üzere toplamda 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Soma,Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması,FETÖ/PDY,
536375 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536375.aspx
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