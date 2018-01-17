Kayseri’de Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 10 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında DEAŞ’ın sözde tarım bakanı B.E.’nin de bulunduğu 11 kişi hakkında başlatılan işlemler, 7 gün sonra tamamlandı ve zanlılar bugün adliyeye sevk edildi. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınanlardan DEAŞ’ın sözde tarım bakanı B.E. ve E.H. tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. B.E. ve E.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEAŞ’ın sözde 'tarım bakanı' tutuklandı
17.01.2018 - 18:34 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de jandarma ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda DEAŞ’ın sözde 'tarım bakanı’ ile birlikte 2 kişi tutuklandı.
Etiketler : Kayseri,tarım bakanı,
537207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537207.aspx
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