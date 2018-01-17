Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 10 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında DEAŞ’ın sözde tarım bakanı B.E.’nin de bulunduğu 11 kişi hakkında başlatılan işlemler, 7 gün sonra tamamlandı ve zanlılar bugün adliyeye sevk edildi. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınanlardan DEAŞ’ın sözde tarım bakanı B.E. ve E.H. tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. B.E. ve E.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.