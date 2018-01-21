Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 5, Kilis’e ise 1 roket atıldı. Bunun üzerine Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK Suriye sınırındaki obüslerle teröristlere misliyle karşılık veriyor. Sınır çevresindeki köylerde vatandaşların çektiği görüntülerde obüslerin arka arkaya bomba atması görülüyor.
TSK, Afrin’i obüslerle bombardımana tutuyor
21.01.2018 - 21:10 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 22:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere TSK Suriye sınırındaki obüslerle misliyle karşılık vermeye başladı.
Etiketler : afrin,obüs,zeytin dalı harekâtı,
538161 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538161.aspx
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