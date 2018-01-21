Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 5, Kilis’e ise 1 roket atıldı. Bunun üzerine Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK Suriye sınırındaki obüslerle teröristlere misliyle karşılık veriyor. Sınır çevresindeki köylerde vatandaşların çektiği görüntülerde obüslerin arka arkaya bomba atması görülüyor.