Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, 59 YV 452 plakası ile Kapaklı'dan Çerkezköy'e seyir halinde olan Peyami Çiçek (57), bir fabrikadan çıkış yapan kargo TIR’ına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR’ın altına giren otomobilde adeta can pazarı yaşandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekipleri TIR’ın altında sıkışan otomobildeki yaralıları kurtarmak için seferber oldu.



Öte yandan 16 E 0685 plakalı TIR şoförü Mustafa Eroğlu, kaza anında Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilde bulunan Necmiye Poslu (25), Salih Malkoç (27) olay yerine gelen ilk ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü Peyami Çiçek, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü koltuğunun yanında sıkışan Emre Uz (27) ise sıkıştığı yerde feci şekilde can verdi.

Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.