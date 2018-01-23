Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı iddiayla kül olmuş bir tankın yer aldığı görselin gerçekte 10 Aralık 2017 tarihli "ABD, Rusya ve Çin'le olası bir savaşta gücünü kaybedebilir" başlıklı bir haberde kullanıldığı belirlendi. Facebook'ta "YPG'nin TSK askerlerini yaraladığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki asker görüntüsünün 22 Aralık 2017'de Manisa'da gıdadan zehirlenen bir askere ait olduğu ortaya çıktı. Twitter'da "Afrin'de esir alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 23 Şubat 2015'te "Suriyeli muhalifler Hizbullah timini ele geçirdi" başlıklı haberin görselinden alındığı tespit edildi. Dün de sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amaçlı paylaşılan 3 fotoğrafın operasyonla ilgisi olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarılmıştı.

Öte yandan harekata ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 57 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 24 şüpheli gözaltına alındı.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü de paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Önlü sosyal medya hesabından "Türk devleti Afrin'e saldırıyor çünkü Kürtlere ve Kürt kazançlarına aykırı..." ifadelerini kullanmıştı.